Vormittags ereignete sich heute ein Frontalcrash zwischen zwei PKWs, bei der eine Frau schwer verletzt wurde und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der zweite Unfalllenker war alkoholisiert.

FERLACH. Heute am Vormittag gegen 10.50 Uhr lenkte ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt einen PKW auf der Waidischer Straße L103 von Ferlach kommend in Richtung Waidisch. Zur gleichen Zeit lenkte eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt/Land ihren PKW auf der L103 in die entgegengesetzte Richtung.



Rettungshubschrauber musste kommen

Bei Straßenkilometer 3,1 in Waidisch (Gemeinde Ferlach) kam es zwischen den beiden Fahrzeugen aus noch ungeklärter Ursache zu einer frontalen Kollision, wodurch das Fahrzeug der Frau in den Straßengraben geschleudert wurde. Die Frau wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste von den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch die Rettung und das Notarztteam des Rettungshubschraubers C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Der Mann war alkoholisiert

Das Fahrzeug des Mannes kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand, ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv - der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Der Mann wurde beim Unfall leicht verletzt und begab sich zur Abklärung in das UKH Klagenfurt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ein Sachverständiger bestellt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Ferlach, Waidisch und Kirschentheuer.