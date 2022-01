EBENTHAL. Hoch erfreut empfing Bürgermeister Christian Orasch erstmals eine Gruppe von Sternsingerinnen aus Ebenthal mit ihrer Begleiterin Magdalena Raupl beim Gemeindeamt. "Die Sternsingeraktion ist für mich nicht nur ein schöner und wichtiger Brauch. Ich bin glücklich, dass die Menschen hier im Amt und ich für unsere Arbeit gesegnet werden. Man tut auch Gutes: schließlich kommen die Spenden Menschen zugute, denen es nicht so gut geht wie uns hier", so der Bürgermeister. Orasch bedankt sich für die Durchführung der Aktion und dankt allen, die an dieser Aktion teilnehmen, den Sternsingergruppen, den Unterstützern und den Spendern. Natürlich wurde auch für die Verpflegung der Gruppen gesorgt.