Ebenthal setzt auf leistbaren Wohnraum, führt Windeltonne ein und will die Volksschule sanieren.

EBENTHAL. Die Budgetsituation ist coronabedingt in allen Gemeinden angespannt – so auch in der größten Klagenfurt-Land-Gemeinde Ebenthal. Dennoch will die Marktgemeinde, die unter der Führung von Bürgermeister Christian Orasch (SPÖ) steht, einige Investitionen tätigen. "Mit 1. Jänner 2022 haben wir mit einer Pilotphase mit der Dauer von einem Jahr die „Windeltonne“ bzw. Windelsäcke eingeführt. Dafür werden 20.000 Euro veranschlagt", sagt Orasch. Dieses Service richtet sich an Familien mit Kindern bis 2,5 Jahre sowie pflegebedürftigen und erkrankten Personen. Die Entleerung soll monatlich erfolgen.

Sanierung Volksschule

Eine Herausforderung wird es, die Kosten für die Sanierung der VS Ebenthal zu stemmen. Diese wird die Gemeinde 5,36 Millionen Euro kosten. "Wir wollen einen seriösen Finanzplan erstellen und in die Planungsphase gelangen", sagt Orasch. Herausfordernd wird ebenso die Kinderbetreuung. "Wir haben zwar ein gutes Angebot – die Nachfrage ist aber stetig steigend und eine Verkleinerung der Gruppengrößen stellt uns vor Herausforderungen", sagt Orasch. Im Zentralraum soll ein Spielplatz errichtet werden. Die Coronakrise zeigt sich in den Budgets der Gemeinden. "Wir können keine großen Maßnahmen setzen und haben bei den Förderungen trotzdem versucht, dass das Gesellschaftsleben möglichst weiter unterstützt werden kann", fasst Orasch zusammen.