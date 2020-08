Am kommenden Donnerstag, den 6. August, um 18 Uhr erobern die Fahrräder wieder die Innenstadt. Bei der Critical Mass Klagenfurt/Celovec treffen sich Radfahrende aus Klagenfurt und Umgebung um zu zeigen, dass das Fahrrad das perfekte Verkehrsmittel für die Stadt ist: Abgasfrei, klimaneutral, lärmarm, platzsparend, schnell, günstig. Was in Corona-Zeiten aber vielleicht am wichtigsten ist: Radfahren stärkt das Immunsystem und die Lungen. Nach der Corona-bedingten Verschnaufpause stauen sich nun wieder die Autos in der Innenstadt. Dass es anders geht, zeigen Städte wie Kopenhagen, wo das Auto schon lange dem Fahrrad Platz gemacht hat und der Verkehrsanteil des Fahrrads rund 30% ausmacht, einem Vielfachen des Wertes in Klagenfurt. Um sowohl den EntscheidungsträgerInnen als auch der Bevölkerung zu zeigen, dass in Klagenfurt noch mehr Platz für das Radfahren geschaffen werden muss, sind alle Radbegeisterten herzlich eingeladen, bei der etwa 45 minütigen Rundfahrt durch die Innenstadt mitzumachen.

Wer es noch nicht getan hat, sollte seinen Drahtesel - egal ob MTB, E-Bike, Rennrad oder Citybike - also schnell aus dem Keller holen. Der Corona-Bedingte Abstand wird bei der Ausfahrt natürlich eingehalten. Bleibt zu hoffen, dass sich auch die Autos an die empfohlenen 1,5 m Überholabstand halten.

Info: Die Critical Mass in Klagenfurt | Celovec findet seit rund zwei Jahren immer am ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Lindwurm. Bei guter Laune und Musik wird eine gemütliche Runde durch Klagenfurt gedreht. Alle, die Spaß am Radfahren haben, sind willkommen, egal ob Jung oder Alt.