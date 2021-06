Lange musste man auf die Öffnungen im Kulturbereich warten, aber jetzt wird alles Versäumte nachgeholt. Der Juni rockt so richtig.

KLAGENFURT. Der Veranstaltungsreigen startet mit der Joe Cocker Cover Band am Freitag, den 4. Juni. Seit exakt 30 Jahren hält diese das Erbe des 2014 verstorbenen Künstlers in unvergleichlicher Weise am Leben. Songs wie With a little help from my friends, Unchain my heart oder You can leave your hat on, sind nur ein kleiner Ausschnitt der Setliste, die die Joe Cocker Cover Band zu Gehör bringen wird. „Mit der Joe Cocker Cover Band haben wir auf diesem Gebiet das Beste vom Besten engagiert! Der Meister hat dies noch persönlich bestätigt“, so Gert Prix vom Eboardmuseum. Weiter geht es gleich am Montag, den 7. Juni, an dem das Team um Gerd Eschenauer zu Buch13 lädt. Und wer die Online-Lesungen verfolgt hat, weiß, was in den vergangenen Monaten geleistet wurde. Zum fünften Todestag von Keith Emerson bringt die Formation Hardware, die seit dem Jahr 2000 auf den Spuren des einflussreichsten Keyboarders der gesamten Rockmusik wandelt, eine Hommage an den Künstler, und zwar am Freitag, den 11. Juni. Pause gibt es keine, wir haben lange genug gerastet, denn weiter geht es gleich am Samstag, den 12. Juni, mit der Shuffle Truffle Blues Band. „Mehr als ein Jahr lebten wir den Blues. Nicht ganz freiwillig und jeder auf seine Art! Höchste Zeit also, die schönen Seiten des Blues wieder in unsere Gehörgänge zu bringen“, bestätigt auch Prix.

Sommerfeeling

Sommer, Sonne, Wasser, Wellen – woran denkt man da – richtig an die Beach Band. Hausherr Gert Prix selbst am Keyboard und seine Bandkollegen Harry Holler (Gitarre), Rolf Holub (Schlagzeug) und Tob Piber (Bass) werden dem Publikum im Eboardmuseum richtig einheizen. Selbst dann, wenn das Wetter nicht mitspielen sollte, am Freitag, den 18. Juni, ist es im Eboardmuseum heißer als am schönsten Sommertag. Den Abschluss dieses musikalischen Monats bilden jene, auf die man schon jahrelang im Eboardmuseum gewartet hat. Die Kelag Big Band zählt zu den besten Orchestern Mitteleuropas. Am Freitag, den 25. Juni, verzaubern sie gemeinsam mit Chris Oliver das Publikum mit Songs rund um Frank Sinatra, Dean Martin und Michael Bublé. Und weil wir die Feste feiern, wie sie fallen, nehmen wir auch noch die traditionelle Schulschlussparty für Erwachsene mit. School’s out – dieses Jahr am Freitag, den 2. Juli. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.