Ab 31. Jänner wird das neue Klagenfurter Impfzentrum am Alten Platz der Bevölkerung zur Verfügung stehen.

KLAGENFURT. Durch einen fließenden Übergang von den City Arkaden in das neue Impfzentrum am Alten Platz, kann für die Klagenfurter Bevölkerung ein durchgehendes Impfangebot gewährleistet werden. Betrieben wird das neue Impfzentrum von der ÖGK. Die benötigte Infrastruktur wird von der Stadt zur Verfügung gestellt. Zu Beginn werden sechs barrierefreie Impfstraßen eröffnet, wodurch pro Tag mehr als 900 Personen geimpft werden können. Je nach Bedarf und Nachfrage ist eine Aufstockung bzw. eine Erweiterung der Impftage möglich. Zu Beginn werden die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna zur Verfügung gestellt. In Kürze gibt es auch die Möglichkeit sich für Novavax vorzumerken. "Als eine der ersten Städte Österreichs mit einem flächendeckenden Angebot an Testmöglichkeiten und einem unkomplizierten Impfangebot im Stadtzentrum schöpfen wir in Klagenfurt jede Möglichkeit aus, die Gesundheit der Menschen zu schützen und der Pandemie bestmöglich die Stirn zu bieten. Mit dem neuen, zentral gelegenen und barrierefreien Impfzentrum am Alten Platz kommen wir diesem Ziel einen großen Schritt entgegen und sind räumlich flexibel, bei steigendem Bedarf das Angebot entsprechend auszuweiten. Ich möchte mich besonders bei der ÖGK für die hervorragende Kooperation und die fachkundige, kompetente Unterstützung bedanken", so Bgm. Christian Scheider.

Impftermine

Geimpft wird montags, freitags und samstags jeweils von 10 bis 18 Uhr. Die Impfmöglichkeit steht allen Personen ab dem 12. Lebensjahr ohne Voranmeldung zur Verfügung. Mitzubringen sind die e-card, ein Lichtbildausweis, eine FFP2-Maske, der Impfpass oder die Impfkarte.