KLAGENFURT (dw). Wie jedes Jahr lud die Landwirtschaftskammer zum traditionellen Presse-Grillabend der in diesem Jahr erstmals im Garten des Schloss Krastowitz stattfand. Landwirtschaftskammer-Präsident Johann Mössler und BVG.Kärntnerfleisch-Obmann wiesen in ihren Ansprachen nicht nur auf die tollen Produkte der rund 6800 Kärntner Rinderbauern hin, die bestes Rindfleisch produzieren, sondern auch auf die negativen Auswirkungen des Merkosur-Abkommens (Freihandesabkommen der EU mit den südamerikanischen Staaten) bezüglich Preisdumping beim Rindfleisch und der schlechteren Klimabilanz. ORF-Grillmeister Philipp Landl sorgte am Grill für beste Gerichte, die beim plaudern und beim Sound von DJ Gert Eggenberger verspeist wurden.