Ab Freitag (21. August): „After Work Markt“ - eine neue Veranstaltungsreihe der Klagenfurter Marktverwaltung am Benediktinermarkt, mit Kulinarik und Musik.

KLAGENFURT. Von 21. August bis 9. Oktober treten vor der Kulisse des Steinernen Fischers Klagenfurter und Kärntner Musiker auf. Bei DJ-Sound mit DJ Felipe Calvito, heimischen Rock-/Pop-/Folk-Sounds und den Köstlichkeiten aus der Region bzw. der Wirte wird der Markt freitags von 16 bis 22 Uhr zum Wohlfühlplatz.

Neue Impulse

„Wir haben turbulente Zeiten in diesem Jahr hinter uns, dabei haben wir immer dafür gekämpft, dass die Klagenfurter Märkte offen bleiben. Neben der Frische‐Kampagne nach der Corona‐Krise, ist der After-Work-Markt ein weiterer Impuls, den wir zur Belebung des Benediktinermarktes setzen“, betont Marktreferent Stadtrat Markus Geiger. Organisiert wurde das künstlerische Programm von Marina Virgolini von Stereo‐Media bzw. Stereo-Club, für die Rahmenbedingungen ist Christoph Fleck von der städtischen Marktverwaltung verantwortlich.

„Wir haben ein buntes Programm organisiert, in dem wir, passend zum Benediktinermarkt, verstärkt auf Regionalität setzen. Es werden ausschließlich Klagenfurter und Kärntner Künstler auftreten“, erklärt Virgolini.

Corvid-angepasst

Alle aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung zu Covid‐19 gelten und werden eingehalten. „Wie vorgeschrieben, können wir mit ausgewiesenem Sitzplatz 750 Personen zulassen, ohne Sitzplatz sind es 200“, berichtet Christoph Fleck. Er hält außerdem fest, dass es bei den Veranstaltungen eine Contact-Tracing‐Liste geben wird, auf der sich jeder Besucher freiwillig eintragen kann. Eine Vorsichtsmaßnahmen für den Worst‐Case.

Toiletten werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert, die Maskenpflicht auf den Märkten ist aufrecht. „Wir beobachten aber natürlich täglich die Entwicklungen und Zahlen und können hier sehr flexibel handeln, sollte es zu Änderungen kommen“, informiert Fleck.

Die Konzerte beim After-Work-Markt sind alle kostenfrei!

ZUR SACHE:

After Work Markt: am Benediktinermarkt in Klagenfurt

Jeden Freitag zwischen 21. August und 9. Oktober, von 16 bis 22 Uhr.

Auftakt: 21. August, ab 16 Uhr: DJ Felipe Calvito, Konzert: Acoustica