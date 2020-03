WOCHE Kärnten präsentiert die neue Theaterproduktion der Komödie 9020: "Falscher Tag, falsche Tür" im ORF-Theater; Premiere: am 13. März.

KLAGENFURT (chl). Seit Dezember probt das Ensemble der "Komödie 9020" für die diesjährige Produktion „Falscher Tag, falsche Tür“. Fünf Persönlichkeiten frönen damit ihrer Leidenschaft und spielen, neben deren regulärer beruflicher Tätigkeit, Theater.

Als Obmann des Theatervereines fungiert der Klagenfurter Christian Habich, der von Kindesbeinen an auch auf der Bühne steht. Er ist Bediensteter der Landesregierung und beim Verein „zuständig für eigentlich eh alles – vom Sponsoring bis zur Überwachung des Bühnenbaus“. Im neuen Stück spielt der Stimmgewaltige den Anwalt Walter, der seine Freundin eigentlich nur spontan besucht, um Fußball zu schauen. „Als großer Fußball-Fan kann er sich in diese Rolle so richtig gut einfühlen“, kommentiert Ehefrau Franziska Sussitz-Habich. Soviel sei verraten: Aus dem entspannten Fernsehabend wird nichts.

Das Sprachrohr des Vereins

Sussitz-Habich ist Kommunikationsexpertin, arbeitet in der Werbebranche und zieht gemeinsam mit ihrem Mann die Fäden hinter der Bühne. Ihre Schwerpunkte im Verein sind Werbung, Texte, Requisiten und „viele Kleinigkeiten mehr“. Auch Sussitz-Habich schauspielert seit ihrer Kindheit und stand bei allen bisherigen 9020-Produktionen auf der Bühne. Bei den Proben ist sie aufgrund ihrer zweiten Leidenschaft, dem Backen, auch fürs leibliche Wohl der Crew zuständig. Bei „Falscher Tag, falsche Tür“ spielt sie Sylvia, die gleich drei Kandidaten auf ihre Heiratstauglichkeit prüft. „Dass alle drei auf einmal bei ihr auftauchen, war natürlich nie geplant“, verrät Habich über die Rolle seiner Gattin.

Theaterfamilie

Der Feldkirchner Arnold Dörfler ist zum zweiten Mal mit dabei und arbeitet „im richtigen Leben“ beim AMS. Als Sportsmensch und leidenschaftlicher Golfer mimt er den Sportlehrer Clive. „Er rudert eineinhalb Meilen weit den Fluss hinauf, um bei seiner Freundin Sylvia einen romantischen Abend zu verbringen, der allerdings von unerwarteten Gästen und dem ein oder anderen Malheur vereitelt wird“, beschreibt Dörflers Gattin Claudia Wirnsberger.

Wirnsberger ist seit 2014 im Komödie-9020-Team und arbeitet auf der Palliativstation im St. Veiter Krankenhaus. Sie spielt Sylvias beste Freundin Jemma, die nach einer Geschäftsreise bei Sylvia übernachten will. Doch mit Ausruhen wird nichts, da sie ihrer Freundin aus deren Schlamassel helfen muss. „Die Liebe zum Schauspiel liegt bei uns in der Familie“, verweist Wirnsberger auf Sohnemann Nico, der bei der Produktion als Regieassistent beschäftigt ist.

"Hosenrolle" für Wahl-Kärntnerin

Die Reisebüro-Angestellte Nataleen Kirchauer stammt aus Salzburg und zog der Liebe wegen nach Klagenfurt. Sie ist zum vierten Mal mit von der Partie und spielt den Tischler Eddie. „Sie ist der coolste Tischler ever“, schwärmt Sussitz-Habich. Eddie will seine Freundin Sylvia überraschen und für sie einen Schrank bauen. Erstaunt von den anderen anwesenden Männern checkt er aber schnell alle und alles ab und zieht daraus seinen ganz eigenen Schlüsse ...



TERMINE, INFOS:

Komödie 9020 präsentiert: "Falscher Tag, falsche Tür" von Derek Benfield

Spielort: ORF-Theater, Klagenfurt, Sponheimerstraße 13

Premiere: 13. März, 19.30 Uhr (bereits ausverkauft)

Vorstellungen, jeweils 19.30 Uhr: 19., 20., 21., 26., 27. und 28. März; 2., 3., 4., 8., 9., 16., 17., 18., 24., 25. und 30. April; 2., 7., 8. und 9. Mai

Sondervorstellungen: Ostermontag, 13. April, 18 Uhr; 1. Mai, 19.30 Uhr - für die Roten Nasen Clowndoctors

Karten: 0664/32 507 44 oder karten@komoedie9020.at; www.komoedie9020.at