Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz gibt einen Überblick über die wichtigsten Vorhaben 2020.

KLAGENFURT (chl). Die Stadt Klagenfurt hat für 2020 Investitionen in der Höhe von 23,6 Millionen Euro geplant. „Allein 7,8 Millionen werden in die Schulen investiert“, fasst Bürgermeisterin Maira-Luise Mathiaschitz zusammen (die WOCHE berichtete: meinbezirk.at/38260861).

6,7 Millionen Euro werden für Straßenbau, Radwege und Brücken aufgewendet, 2,1 Millionen sind für die Projektierung der Kläranlage reserviert. Für die Renovierung der Amtsgebäude am Domplatz und das Gesundheitsamt werden rund eine Million Euro aufgewendet.

Sicherheit

531.000 Euro wurden 2019 für den Ausbau der Beleuchtung investiert. „Die 2016 beschlossene Offensive trägt wesentlich zur Steigerung des Sicherheitsgefühles in Klagenfurt bei und wird auch 2020 fortgesetzt", berichtet Mathiaschitz. Rund 500.000 Euro werden zusätzlich zu den 991.000 Euro, die für Beleuchtung und Verkehrsleitsysteme budgetiert sind, aufgewendet. Der schrittweise Ausbau der Beleuchtung erfolgt nach einer Prioritätenliste.

Hallenbad

Nach dem Erwerb der „Rohrer-Gründe“ ergibt sich die Möglichkeit, das „Hallenbad neu zu einem Leuchtturmprojekt für die Stadt zu machen“, erklärt Mathiaschitz. Zunächst werden Gespräche mit möglichen strategischen Partnern geführt. „Es wird eine internationale Interessensbekundung geben. Wesentlich ist, dass die Interessen der Stadt gewahrt werden und das Schwimmen in Klagenfurt leistbar bleibt.“

Messe Klagenfurt

Eine internationale Interessenbekundung erwartet die Bürgermeisterin auch beim Thema Messe.

Das Österreichische Institut für Raumplanung hat bekanntlich eine Messe-Studie samt „Drei-Stufen-Plan für die Zukunft der Messe“ erarbeitet (die WOCHE berichtete: meinbezirk.at/3812862). Dieser Plan sieht unter anderem eine Straffung der Messeflächen vor und zwar in den Bereichen Parkplätze bei der St. Ruprechter Straße und Rosentaler Straße sowie im Bereich Fertighauszentrum. "Wesentlicher Punkt dabei wird der Ersatz der veralteten Messehalle 5 durch eine multifunktionale Halle mit technisch gut ausgestatteten Seminarräumen sein", betont Mathiaschitz.

Öffentlicher Verkehr

Im Bereich Verkehr liegt der Fokus auf der Optimierung des öffentlichen Personenverkehrs und dessen Finanzierung. Erste Maßnahmen – wie etwa die erste Zehn-Minuten-Takt-Buslinie - wurden schon 2019 umgesetzt. In den kommenden Jahren werden die wichtigsten Siedlungs- und Arbeitsgebiete mit fünf Hauptlinien, die im Zehn-Minuten-Takt verkehren, verbunden.

100 Jahre Volksabstimmung

Im Hinblick auf das Jubiläum „100 Jahre Volksabstimmung“ wird die Landeshauptstadt ein „Fest der Regionen“ ausrichten. „Am Tag der Volksabstimmung wird es in Klagenfurt ein Fest der Regionen mit internationaler Beteiligung geben, das den Höhepunkt der Jubiläumsveranstaltungen darstellen wird“, kündigt Mathiaschitz an.