Ein gänzlich anderes Weihnachtsfest wird Rebecca aus Klagenfurt dieses Jahr begehen. Aktuell weilt sie auf einer kleinen Insel in der Karibik. Weihnachtsmusik gibt es dort keine, die Dekorationen jedoch trotzdem und wohl auch ein Fest am Strand. Der Kontakt mit und zu ihren Eltern darf aber freilich nicht fehlen.

KLAGENFURT/PUERTO RICO. Rebecca Bräuer studierte von August bis vor wenigen Tagen im Hendrix College in Arkansas. Da ihr Visum jedoch noch knapp ein Monat lang gültig ist, nutzt sie die Chance nun noch, um zu reisen. Im Moment befindet sie sich im karibischen Puerto Rico, genauer gesagt auf der kleinen Insel Vieques.

Ein Weihnachtsfest allein oder mit neuen Bekannten am Strand

Das Weihnachtsfest lässt sie einfach einmal auf sich zukommen. Grundsätzlich hätte sie wohl alleine feiern müssen, doch aktuell hat sie doch noch Hoffnung: "Ich befinde mich gerade in einem Hostel und ich denke, da wird sich spontan noch etwas ergeben."

Dass es ein gänzlich anderes Weihnachten ist, als man es für gewöhnlich in Europa kennt, scheint aber klar zu sein. Rebecca: "Es ist warm, wahrscheinlich wird auch am Strand ein Fest stattfinden. Es ist auch alles schön dekoriert, aber ich habe zum Beispiel noch gar keine Weihnachtsmusik gehört - ich lasse es einfach auf mich zukommen." Natürlich hofft sie, dass die Pandemie ihr auch in der Karibik das Fest nicht vermiest. Laut ihr sind die Regelungen in Puerto Rico streng, man benötigt überall die Maske und einen Impfnachweis.

"Sicherlich in Kontakt mit Mama und Papa"

Dieses eine Mal stört es sie nicht, dass sie das eigentliche Fest der Familie abseits dieser feiern wird,: "Freilich gehen mir meine Eltern insbesondere an einem solchen Tag ab, auch wenn ich aktuell kein Heimweh habe. Im Moment überwiegt die Spannung und Freude über ein etwas anderes Weihnachtsfest, in Kontakt sein werde ich mit meiner Mama und meinem Papa aber sicherlich."