KLAGENFURT. Eine Mahlzeit auf dem Tisch zu haben ist für viele nicht selbstverständlich. Bei der Volkshilfe freut man sich daher über eine großzügige Lebensmittelspende für die rund 70 Bewohner im Hilde Schärf Haus. Über das Bürgermeisterbüro konnte eine Lebensmittelspende und Dinge des täglichen Bedarfs übergeben werden. "Es ist immer wichtig, dass die Hilfe bei jenen Menschen ankommt, die auf sie angewiesen sind. Bei der Volkshilfe sind wir genau an der richtigen Adresse. Sie ist direkt vor Ort bei den Menschen", so Bgm. Christian Scheider. "In unserem Haus leben rund 70 Menschen im Betreuten Wohnen, die es in ihrem Leben sehr schwer haben. Vielen ist es aufgrund der finanziellen Notlage gar nicht möglich, einfach im Supermarkt einkaufen zu gehen. Oftmals müssen sie auf etwas verzichten. Für sie zählen daher die ganz einfachen Dinge. Etwas am Küchentisch zu haben, kann das Leben wieder erträglicher machen", so Ewald Wiedenbauer, Präsident der Volkshilfe Kärnten. Daher sind Lebensmittelspenden ein wesentlicher Teil für die Bewältigung des Alltages.