Eine Lichtung voller Pop und Poesie

Neue Klagenfurter Formation Jasa rund um Sängerin und Schauspielerin Katarina Hartmann liefert Deutsch-Pop mit Tiefgang.

KLAGENFURT. Das gute alte Brainstorming hat zum Bandnamen einer neuen Klagenfurter Formation geführt. „Ich habe gemeinsam mit Alina Zeichen über einen Namen für mein neues Musikprojekt nachgedacht, da ist sie mit dem slowenischen Namen „Jasa“ gekommen, was auf Deutsch Lichtung bedeutet. Ich wusste sofort: Das passt wie die Faust aufs Auge“, sagt Katarina Hartmann. Die Schauspielerin hat schon lange mit dem Gedanken gespielt, ihre Leidenschaft für das Singen mit einer Band zu verwirklichen. So hatte die Coronazeit für Hartmann etwas Gutes: Sie nutzte die Zwangspause, um an ihren Songs, die jahrelang in der Schublade zu verstauben drohten, wieder zu arbeiten. „In der Coronakrise habe ich den Song „Die Welt steht still“ mit Karen Asatrian aufgenommen, danach habe ich mich entschieden, eine Band zu gründen“, sagt Hartmann.

Celovec Calling

Nach einem Telefonat mit Komponist und Musiker Manfred Plessl war bald eine siebenköpfige Band gegründet. „Wir haben uns getroffen, ich habe ihnen mein Konzept von Jasa und der fixen Band vorgestellt und alle waren dabei“, freut sich Hartmann. Voller Schaffensdrang ging es ins Studio und das Erstlingswerk mit zehn Songs war bald fertig. Die musikalische Bandbreite von Jasa reicht von Deutsch-Pop über Balladen bis hin zu groovigen Songs mit Reggae-Elementen. Wer die Band live erleben möchte, hat am Klagenfurter Stadtfestival am 3. September 2021 im Burghof Klagenfurt dazu die Chance dazu. Dabei wird Jasa ihr Album live vorstellen.

Treffsichere Mischung

Musik und Wein harmonieren doch perfekt. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass Jasa eine Symbiose mit dem Lavanttaler Weingut „Lenzbauer Wine“ eingeht. „Der Grauburgunder von Lenzbauer hat mir in meinem Lieblingslokal in Klagenfurt, dem Zommstehn, immer so gut geschmeckt. Als ich dann Gabriele Sudy und Walter Unterweger vom Weingut Lenzbauer Wine kennengelernt habe, haben sie sich entschlossen, dass es nächstes Jahr einen eigenen Jasa-Wein geben wird“, freut sich Hartmann.

Zur Sache

Jasa sind: Katarina Hartmann (Gesang), Manfred Plessl (Streicher/Arrangements), Jana Thomaschütz (Cello), Kurt Seppele (Gitarre), Fabian Mang (Klavier), Stefan Delorenzo (Bass) und Rudi Pravda (Schlagzeug). Aktuelle Termine der Band auf Facebook.