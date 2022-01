Ab 26. Jänner startet die neue Staffel der deutschen Erfolgssendung "Der Bachelor" wieder auf RTL. Unglaublich, aber wahr: Diesmal sind auch zwei Klagenfurterinnen unter den 22 Kandidatinnen zu finden. Emily von Strasser (23) ist dabei sicher jene, die das Potential zur Polarisierung besitzt.



KLAGENFURT. Warum die 23-jährige Emily bei „Der Bachelor“ mitmacht? „Weil ich auch dieser Art des Datings eine Chance geben möchte und ich im ‚normalen Leben‘, nicht fündig werden würde – vor allem in meiner Heimat.“ Generell sieht sich Emily selbst nicht als Österreicherin, mit ihrer aufgeschlossenen Art ist sie ihrer Ansicht nach genau das Gegenteil ihrer Landsgenossen. Auch dem Dialekt kann sie wenig abgewinnen.



Frau, die weiß was sie will

Beim Abenteuer Bachelor hofft sie nun, ihr passendes Gegenstück zu finden: „Ein Mann sollte mir auf Augenhöhe begegnen, romantisch sein und die Fähigkeit besitzen, zuhören zu können – nicht, um zu antworten, sondern um zu verstehen.“ Generell weiß Emily ganz genau, was sie will. Sie bezeichnet sich selbst als Indigo-Kind, hat eine ausgeprägte Willensstärke, ihren eigenen Kopf und kann sich nur schwer an Regeln halten, die in ihren Augen keinen Sinn ergeben.

Beginn einer Liebesreise?

Obendrein liebt sie das freie und ungezwungene Leben. Ein Jahr hat sie schon mal ohne Job gelebt, um sich von allen gesellschaftlichen Zwängen zu befreien und „ihr Ding“ durchzuziehen. Frei und unabhängig mit dem richtigen Mann an ihrer Seite die Welt bereisen ist der größte Traum der tätowierten Blondine. Vielleicht ist Mexiko ja die erste Station der Liebesreise?