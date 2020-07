Ein neues Qualitätszeichen im Lebensmittelhandel: Das AMA Genuss Region. In Kärnten werden laufend neue Betriebe zertifiziert.

KLAGENFURT. Neben dem AMA-Gütesiegel und dem AMA-Biosiegel gibt es jetzt das dritte anerkannte Zeichen für den Kärntner Lebensmittelhandel. Es garantiert geprüfte Qualität und Herkunft bei bäuerlichen Direktvermarktern, Manufakturen und Gastronomen (wir berichteten).

In Kärnten werden laufend neue Betriebe mit dem Gütesiegel zertifiziert.

Darunter jetzt auch die Hofgreißlerei von Christian und Barbara Wakonig aus Klagenfurt. „Für uns war sofort klar, dass wir in das neue System umsteigen. Endlich haben wir ein staatlich anerkanntes Zeichen für unsere Arbeit und unsere Produkte. Wir setzen auf die Bekanntheit des Zeichens, das uns bei der Vermarktung unterstützen wird“, so Barbara Wakonig.

