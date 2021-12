Unzählige Länder in Europa vermelden dieser Tage neue Rekordzahlen in Bezug auf die Corona-Neuinfektionen. Schuld daran trägt die neue Omikron-Variante, die zwar, nach derzeitigem Stand, etwas milder verlaufen könnte, doch weitaus infektiöser zu sein scheint. Nun bereitet sich auch Kärnten auf den Ernstfall vor.

KÄRNTEN. Auch das Land Kärnten befasst sich im Koordinationsgremium abseits der aktuellen Infektionslage und der Impfsituation mit der angekündigten Omikron-Welle. „So wie die Vorausberechnungen und die Ankündigungen zur 5. Welle aussehen, wird Omikron von allen Stellen auf allen Ebenen wieder viel abverlangen. Das Land bereitet sich auch in Abstimmung mit dem Bund darauf vor, was die personelle Ausstattung in kritischer Infrastruktur betrifft, wie auch die Einbindung des Bundesheeres.

Auch bei kritischer Infrastruktur Personalausfall von 30% befürchtet

Trifft die Welle ein, wie angekündigt, wird ein Personalausfall von rund 30 % auch in der kritischen Infrastruktur durch Omikron-Erkrankungen befürchtet“, berichtet heute Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, nach der Koordinationssitzung des Landes. Eine Abstimmung sei auch auf der Ebene der Landeshauptleute mit dem Bund bezüglich Omikron in dieser Woche geplant.

Land Kärnten bereitet sich auf Lieferung von erstem Impfstoff auf Protein-Basis vor

Besprochen wurden auch die angekündigten Lieferungen von Novavax mit dem Impfstoff Nuvaxovid, dem ersten Impfstoff auf Protein-Basis, dessen Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante derzeit geprüft wird - damit kann die Herstellung eines angepassten Impfstoffes im

Jänner begonnen werden . Österreich hat 750.000 Impfdosen bestellt. „Der Impfstoff wird nicht, wie vorhergesagt, Ende Dezember geliefert. Die Lieferzusage wurde nun für Ende Jänner bzw. das erste Quartal 2022 getätigt“, so Kurath. Das Land bereite sich jedenfalls auf die Lieferungen vor.

Impfangebot in vergangener Woche kaum genutzt

In Summe wurde das Impfen in der vergangenen Woche in Kärnten wenig angenommen, obwohl das Angebot gleichgeblieben ist. Rund 19.000 Impfdosen wurden in der letzten Woche verabreicht, in den Wochen davor waren es 40.000 bzw. 50.000 Impfdosen. Aktuell

haben 70,5 % der Kärntner Bevölkerung ab 5 Jahren zwei Impfungen erhalten, 40,9 % der impfbaren Bevölkerung haben bereits die Booster-Impfung abgeholt.