In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Klagenfurt. Für die kommenden drei Tage wurden gar drei Versammlungen angekündigt - sogar für die heutige Nacht, in der die Polizei ohnehin schon viel zu tun hat. Wir sprachen darüber mit Dominik Sodamin, Pressesprecher der Polizei Kärnten.

KLAGENFURT. Offiziell wurde für heute ab 23.00 zu einer "gemeinsamen Silvesterfeier" an der Wörtherseepromenade geladen. Morgen findet die Neujahrsdemo durch die Klagenfurter Innenstadt statt, am Sonntag gibt es einen Autocorso durch die Landeshauptstadt.

Silvester immer einsatzintensiv, aber Polizei ist gewappnet

Die Nacht des 31. Dezembers ist für die Polizei immer eine besondere. Sodamin erklärt: "Ganz allgemein kann man sagen, dass Silvester immer schon ein sehr einsatzreicher Tag war - das zeigen die Einsatzstatistiken.". Die Polizei ist aber gewappnet: "Auch heuer sind wir mit zusätzlichem Personal und zusätzlichen Streifen an diesem Tag breiter aufgestellt. So sind wir auch diesmal, in dieser wegen Corona speziellen Situation, auf die Nacht vorbereitet und können die entsprechenden Kontrollen durchführen."

"Silvesterfeier" der Corona-Kritiker: Keine Anmeldung bei der Polizei

Die heutige Ankündigung der "Silvesterfeier" ist aber durchaus pikant, denn laut Sodamin wurde keine Versammlung oder Demonstration bei der Polizei angemeldet. Diese werfe jedoch trotzdem ein Auge darauf: "Auch wenn es sich dabei um keine angemeldete Demonstration oder Versammlung handelt, werden wir mit unserem im Dienst befindlichen Personal schauen, dass wir dies im Griff behalten oder gegebenenfalls in den Griff bekommen." Eine Einschätzung traut er sich diesbezüglich nicht zu geben: "Wir müssen schauen, wie es sich vor Ort darstellung und wie es sich entwickelt."

Mehere tausend Personen für Neujahrsdemo angemeldet

Für morgen rechnet die Polizei wieder mit einem Großeinsatz, der Veranstalter meldete erneut mehrere tausend Personen an. Wie viele Leute an einem Neujahrstag dann aber tatsächlich kommen, müsse man laut Sodamin dann aber vor Ort sehen. Er beruhigt: "Vorbereitet sind wir auf jeden Fall. Nachdem die vergangenen Samstags-Demos aber verhältnismäßig ruhig abgelaufen sind, mit Ausnahme der immer wieder vorkommenden Corona-Übertretungen, sind wir auch hier zuversichtlich."

Silvester 2022 - Fokus hat sich verschoben

Silvester war für die Polizei immer fordernd. Der Fokus habe sich aber verschoben, da in der Stadt in den Jahren ohne Sperrstunde immer viel los war und es dementsprechend viele Feiernde gab. Heuer ist dies aufgrund der Verordnungen natürlich anders. Sodamin: "Diese müssen wir auf ihre Einhaltung hin kontrollieren und dementsprechend haben wir zwar aufgestockt, aber es bewegt sich durchaus im Rahmen der vergangenen Jahre."