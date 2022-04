Manuela Muchar übergab die Funktion der Obfrau des Singkreis Seltenheim an Angelika Schurek.

KLAGENFURT. Private Gründe veranlassten Muchar Anfang des Jahres dazu die Funktion der Obfrau der Seltenheimer in die Hände ihrer langjährigen Sangeskollegin Angelika Schurek zu übergeben. Ihr folgt ein wunderbares Team, das mit ihr gemeinsam diese für Vereine etwas herausfordernde Zeit meistern wird. Manuela Muchar bedankt sich bei all ihren Wegbegleitern: "Den treuen SängerInnen, Vorstandsmitgliedern, ChorleiterInnen, für deren Vertrauen und Mitwirken, die mich in meiner Zeit als Obfrau begleiteten, mit denen wir viele schöne Ziele setzen und umsetzen, sowohl musikalische Höhepunkte als auch Reisen, Feste, Singwochenenden uvm. im In- und Ausland erleben durften, den Kooperationspartnern, Veranstaltern, Medienpartnern, meinen Chor-SchneiderInnen und meinem Grafikern, den treuen ZuhörererInnen, die ich bei unseren vielen Veranstaltungen begrüßen durfte und deren Freude, Dankbarkeit und positiven Rückmeldungen entgegennehmen durfte und zu guter Letzt danke an meine Familie für ihr Mitwirken und ihre Unterstützung für mein Tun und ihr Verständnis, wenn ich in Chor-Hochsaison-Zeiten weniger zeit für Familie, Firma und Daheim aufbringen konnte."

Neues Team

Angelika Schurek und ihr Stellvertreter Thomas Pirker werden unterstützt von Chorleiterin Nataliya Schretter und allen Sängerinnen und Sängern.