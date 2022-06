KLAGENFURT, ROM. Was war das für ein Höllenritt? Noch dazu bei dieser extremen Hitze. Doch die Sport Piraten Wörthersee haben ihr Ziel – Rom – erreicht. Vor sechs Tagen sind die Hobbysportler in Klagenfurt beim Hotel Sandwirth gestartet. Stellt sich die Frage: Was ist denn schon an einer Fahrt von Klagenfurt nach Rom mit dem Rad so besonders? Durch Zufall hat der Verein von einer Jahrhunderte alte hölzerne Marienfigur erfahren, die bei der Sanierung der Maria Rain Kirche gefunden wurde. So kam es zur Idee, dass die Statuette in der heiligen Stadt ihren Segen erhalten sollte. Noch dazu wollen die Sportler auch etwas Gutes tun, und sammeln bei der Fahrt Spenden für die Aktion Kärntner in Not.

Heil angekommen

Die Radler sind heilfroh, dass sie die heilige Maria aus Holz sicher nach Rom bringen konnten. "Morgen wird die Madonna im Vatikan gesegnet", freut sich Obmann Kurt Frischengruber. Bald machen sie sich wieder auf dem Heimweg. Zurück in Maria Rain wird die vom Vatikan gesegnete Maria eine Ehrenplatz in der Maria Rainer Kirche erhalten.