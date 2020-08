Die Hallegger Straße im Raume Tultschnig hat sich zu einer Rennstrecke für motorisierte Lärmer und Raser entwickelt. Keine Orts-, Verkehrs- oder Hinweistafel kann sie aufhalten, es wird auf das Gaspedal getreten. 50 kmh gibt es für diese Verkehrsteilnehmer nicht und sie zeigen auch, was ihr Fahrzeug lärmmäßig hergibt.

Den Bewohnern von Tultschnig wird abverlangt zu zeigen, was menschliche Nerven aushalten. Für den Freitag- bzw. Samstagabend im Garten besorgt man sich am besten einen Gehörschutz.

Leider gibt es hier auch nur ganz selten eine Geschwindigkeitskontrolle.