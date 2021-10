KLAGENFURT. Im Beisein von Bürgermeister und Feuerwehrreferent Christian Scheider wurde kürzlich der neue Bezirksfeuerwehrkommandant und dessen Stellvertreter des Bezirkes Klagenfurt-Stadt gewählt. Zum neuen Kommandanten wurde Gerhard Egger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Haidach gewählt. Sein Stellvertreter für die nächsten sechs Jahre heißt Franz Socher, Kommandant der FF Hauptwache. Die scheidenden Bezirksfeuerwehrkommandanten Dietmar Hirm und Lukas Arnold wünschten den Neugewählten alles Gute für ihre verantwortungsvolle Aufgabe. "Die Herausforderungen für die Feuerwehr im Gesamten, aber auch für die Freiwillige Feuerwehr Klagenfurt ist sehr groß. Gemeinsam und in gelebter Kameradschaft können und werden wir diese aber meistern", so der neue Bezirksfeuerwehrkommandant in seiner ersten Ansprache.