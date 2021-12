Neuer Steurer-Karikaturen Kalender mit zwölf Promis wie Max Verstappen oder Harrison Ford wieder erhältlich.

KLAGENFURT. Er kann es einfach nicht lassen und das ist auch gut so: Zeichner Wilfried Steurer hat wieder zwölf Promis in dem für ihn typischen Stil auf Papier gebracht. Es ist eine lieb gewonnene Tradition, dass der Klagenfurter einen Kalender mit den Karikaturen zwölf ausgewählter Promis publiziert. So riskiert etwa 007-Darsteller Daniel Craig eine dicke Lippe auf dem Cover des Kalenders. Aber auch Formel-1-Fahrer Max Verstappen, Schlager-Queen Beatrice Egli, Schauspieler Harrison Ford oder Entertainer Giovanni Zarella werden in feinster Karikatur-Manier vor den Vorhang gebeten. Dabei beweist Steurer Feingefühl. Die Merkmale der Promis werden zwar überspitzt dargestellt, jedoch merkt man, dass Steurer niemals unter die Gürtellinie malt.

Promis hautnah

Steurer: "Die Auswahl entsteht unter dem Jahr, es ist eine rein subjektive Auswahl, die ich da treffe. Ein paar stechen mir ins Auge, faszinieren mich. Es muss jedenfalls der inspirative Funke überspringen. Ohne Inspiration kann ich nichts zeichnen." Zum Zeichnen der "Auserwählten" nimmt sich der Klagenfurt bis zu drei Wochen Zeit. Dabei benutzt er #%Acrylfarben.

Fans auf der ganzen Welt

Heuer erscheint bereits der 30. Kalender. Auf der letzten Seite lässt sich der Zeichner immer gemeinsam mit einem Künstler ablichten. "Einer kommt mir persönlich in die Quere, die Auserwählten freuen sich über das Karikieren. Sänger Max Raabe habe ich in Villach vor dem Konzert getroffen. Er war noch nicht im 1920er-Stil gestylt und so ist ein lustiges Foto entstanden. Raabe versteckte sich hinter der Karikatur", erinnert sich Steurer. Die Anzahl der Auflage will er nicht verraten. "Ich werde nicht reich damit", lacht Steurer. Bestellungen kommen aus der gesamten Region bis nach Deutschland und Italien. Letztes Jahr hat ein Karikatur-Kollege aus New York den Kalender aus Klagenfurt entdeckt. Den schön-schrägen Kalender gibt's unter www.steurer.net.