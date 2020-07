In der Hubertusstraße wurde eine gefährliche Kreuzung entschärft, der Herzoghofweg wurde asphaltiert.

KLAGENFURT. Zwei wichtige Straßenbauprojekte konnten in Klagenfurt nun abgeschlossen werden: Hubertusstraße und Herzoghofweg.

In der Hubertusstraße bei der Kreuzung mit der Waidmannsdorfer Straße wurde die Kreuzung entschärft. Hier sind viele Fußgänger unterwegs, vor allem wenn die Pädagogische Hochschule Betrieb hat. Stadtrat Christian Scheider erklärt als zuständiger Referent: "Es kam leider immer wieder zu gefährlichen Situationen auf dem Schutzweg, da die Autofahrer dort in der Kurve abrupt bremsen müssen, wenn ein Fußgänger den Weg überquert." Eine Hinweistafel zeigt den Autofahrern nun den Schutzweg und der Zebrastreifen wurde mit roter Farbe unterlegt, damit man ihn besser sieht.

Fußgänger sollten in der Hubertusstraße besser gesehen werden, wenn sie die Straße queren wollen.

Foto: StadtPresse/Thomas Hude

hochgeladen von Vanessa Pichler

Herzoghofweg ist staubfrei

Im Herzoghofweg – es ist eine Seitenstraße der Flughafenstraße – gibt es viele Firmen und damit viel Wirtschaftsverkehr. Bisher war der Weg nur ein Schotterweg mit vielen Schlaglöchern und viel Staub. Nun wurde der Weg auf einer Länge von über 500 Metern staubfrei gemacht, rund 1.500 Quadratmeter wurden asphaltiert. Etwa 80.000 Euro hat das gekostet.