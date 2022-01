Kärntens Maturanten sind verärgert. Der Grund: Anders als in den beiden vergangenen Jahren wird die mündliche Matura heuer wieder für alle verpflichtend sein.



KÄRNTEN. Wegen der Corona-Pandemie hatten Österreichs Schüler in den letzten beiden Jahren die Möglichkeit, freiwillig bei der mündliche Matura anzutreten. Nach den Plänen des Bildungsministeriums soll diese heuer jedoch wieder verpflichtend sein. Das stößt Kärntens Schülervertretern sauer auf. "Wir werden uns weiterhin für eine freiwillige mündliche Matura stark machen, weil die diesjährigen Abschlussklassen zum Teil länger im Distance Learning waren als die Maturaklassen des letzten Jahres. Dadurch wurde gleich viel, teilweise sogar mehr Stoff versäumt", bemängelt Christian Bischof, Sprecher der Kärntner AHS-Schüler.

Erneut Erleichterungen

Coronabedingt gibt es auch dieses Jahr wieder einige Erleichterungen für Maturanten. So wird bei der schriftlichen Matura die Arbeitszeit um eine Stunde verlängert, bei der mündlichen Matura werden die Themenbereiche eingeschränkt und die Note der Abschlussklasse wird in die Maturanote einbezogen. All das geht Bischof aber nicht weit genug: "Die vielen Stofflücken, die durch Distance Learning und Schichtbetrieb entstanden sind, können nicht durch bloßen Ergänzungsunterricht und Themengebietskürzungen kompensiert werden. Wir sprechen hier von vielen Wochen, in denen man in allen Fächern nur schleppend oder gar nicht mit dem Stoff weitergekommen ist. Das lässt sich nicht alles in der letzten Phase vor der Matura aufholen."

Appell an Pädagogen

Verständnis für den Ärger der Schüler zeigt Landeshauptmann Peter Kaiser. Angesichts der herausfordernden Situation durch Corona gerade für Maturanten richtet er in seiner Funktion als Bildungsreferent einen Appell an Kärntens Pädagogen: "Es braucht jetzt ein verständnisvolles Miteinander und keine überfordernden Leistungsfeststellungen."