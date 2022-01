Drehbuchforum Wien: Neue Heimatfilme braucht das Land. Almhütten, Försterbuben, Wilderer, verliebte Sennerinnen und ein glühend roter Sonnenuntergang, fertigt ist der Heimatfilm der 1950/60er Jahre. Mehr als ein halbes Jahrhundert später will das „Drehbuchforum Wien“ dem Genre „Heimatfilm“ mit einem Wettbewerb neues, zeitgemäßes Leben einhauchen.

Über den Landeskulturpreis haben wir ja schon ausführlich berichtet, jetzt wollen wir noch einen Blick auf die Verleihung des Preises - Mitte Dezember - werfen, um zu erfahren, warum im Epicentro des jungen Hubert Sauper ein Diaprojektor stand.

Der Regisseur Paul Poet arbeitet derzeit u.a. an seinem Film „Der Soldat Monika“, einem Portrait der transsexuellen Monika Donner. Poet - im Gespräch mit Chris Haderer - über Begegnungen auf Augenhöhe mit einem Menschen, der zwischen allen denkbaren Stühlen sitzt.

In der Sendung wird diesmal Filmmusik mit mächtigem Hollywood-Sound präsentieren. Zu diesem Zweck geht die Reise nach Wien, um im 23. Bezirk die Synchron Stage Vienna, eine Produktionsstätte für feinste Filmmusik zu besuchen. So wurde der Soundtrack zu „Dune“ und „Ad Astra“ in Wien Liesing eingespielt.

Aktuelle Tipps für Film- und Kinofreunde in Kärnten vervollständigen die Sendung. Details zur aktuellen Sendung: http://kinogeschichte.at/das.filmlogbuch.htm