David Gräfischer kehrt nach fünf Jahren beim Regionalligist Gleisdorf zum Kärntner Fußball zurück und spielt nun beim KAC 1909.

KLAGENFURT (sas). Kärntner-Liga-Goalies müssen zittern, wenn sie auf den KAC treffen – denn Torbomber David Gräfischer verstärkt den Siebenten der Kärntner Liga. Beim FC Gleisdorf netzte Gräfischer 99 Mal in der Liga ein, 2018/19 wurde er Torschützenkönig der Regionalliga Mitte.

Transferknaller

Im Sommer verschlug es den 30-Jährigen zurück zum Kärntner Fußball. Für Gräfischer keine leichte Entscheidung: "Einerseits hat meine Entscheidung familiäre Gründe, ich bin nämlich am 13. August Vater geworden." Andererseits hat Gräfischer sein Jus-Studium beendet und will das Gerichtsjahr in Kärnten absolvieren. "Als familiär geführter Verein war mir der KAC auf Anhieb sympathisch. Hannes Plieschnegger, ein langjähriger Freund und Mitspieler, spielte ebenso eine gewichtige Rolle", sagt der Stürmer.

Aufstieg anvisiert

Sportliche Ziele definiert Gräfischer klar: "Attraktiven Offensivfußball zu bieten, der nebenbei noch erfolgreich ist. Langfristig soll der Aufstieg anvisiert werden." Der KAC hat einen sehr guten Kader, "einen Erwartungsdruck von außen spürt die Mannschaft nicht", betont der Sportler. Durch die lange Corona-bedingte Pause muss noch an ein paar Schrauben gedreht werden. Die Liga ist sehr ausgeglichen, dementsprechend muss man jedem Gegner den nötigen Respekt entgegenbringen. Letztes Spiel war am Sonntag gegen Köttmannsdorf, welches der KAC mit 3:0 für sich entschied.

Zur Person:

David Gräfischer:

Verein: KAC 1909

Alter: 30 Jahre

Beruf: Jurist

Vereine-Rückblick:

• Jugendvereine: Admira Villach, VSV

• Erwachsenenfußball: VSV, St. Veit

• studiumbedingter Wechsel in die Steiermark: Vereine der Regionalliga und Landesliga (Weiz, Wildon, Gleinstätten, Allerheiligen, Gleisdorf)

Erfolge:

• Kärntner-Liga-Meister, St. Veit

• Landesliga-Meister Steiermark, FC Gleisdorf

• zweifacher Vizemeister Regionalliga, FC Gleisdorf

• Torschützenkönig Regionalliga 2018/2019