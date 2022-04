Das Olympiazentrum Klagenfurt bekam am 7.4.2022 prominenten Besuch. Marko Pfeifer, der neue alpine ÖSV-Cheftrainer überzeugte sich persönlich von der Fachkompetenz und Infrastruktur in Klagenfurt.

KLAGENFURT. Mit dem erfahrene Kärntner Marko Pfeiffer wurde die wichtigste Position innerhalb des österreichischen Schiverbandes neu besetzt. Pfeiffer folgte prompt der Einladung von Landessportdirektor und Leiter des Olympiazentrum Kärntens, Arno Arthofer und besuchte am 7.4.2022, das Zentrum, um sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Begleitet wurde der neue ÖSV-Herrenchef von Martin Kroisleitner, dem Co-Trainer der Weltcup-Technikgruppe „Die Nachricht über die Neubesetzung des Postens als Herren-Cheftrainer des ÖSVs durch Marko Pfeiffer war eine sehr erfreuliche. Mit Pfeiffer stellt der Österreichische Skiverband die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft und als Sportland Kärnten sind wir nun auch fachlich bestens innerhalb des starken Skiverbandes vertreten!“, so Arno Arthofer.

Fachliche Kompetenz

Für Begeisterung sorgte bei Pfeiffer die geballte fachlichen Kompetenz im Olympiazentrum Kärnten: „Der ÖSV pflegt bereits seit Jahren eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Olympiazentren, so auch mit Kärnten. Unsere Top-Athletinnen und -Athleten finden hier ein optimales Betreuungsumfeld vor, das zeigte sich unter anderem auch durch das erfolgreiche Verletzungsmanagement von Marco Schwarz, der seine Rückkehr in den Weltcup, auch aufgrund der Therapie hier im Olympiazentrum Kärnten, schneller als erwartet geschafft hat sowie bei Adrian Pertl, der aktuell noch an seinem Comeback arbeitet!“, so Marko Pfeiffer.

Olympiabewerbung

Ebenso war ein wichtiger Themenpunkt die Idee der "Senza Confini" - an einer gemeinsamen Olympiabewerbung mit Slowenien und Italien. Man ist sich einig, dass der Besuch des ÖOC-Präsidenten Karl Stoss Ende April bereits ein wichtiger Meilenstein für die Bewerbung sein kann. „Das Sportland Kärnten freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Skiverband und ist sich sicher, diese gemeinsam mit Marko Pfeiffer an der Spitze der ÖSV-Herren weiter erfolgreich intensivieren zu können!“, so Arthofer abschließend.