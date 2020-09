Die WOCHE präsentiert: den "Alpen Adria Swimcup 2020".

WÖRTHERSEE. Der "Alpen Adria Swimcup 2020" geht ins Finale. Die beiden letzten Stationen in Portorož und Novigrad wurden coronabedingt abgesagt. Aber am 12. September steht noch die Wörthersee-Challenge am Programm.

Zur Auswahl stehen fünf Strecken – mit einem Ziel : Gestartet wird in Klagenfurt, Pörtschach, Bad Saag, Kraftwerk Forstsee und Velden, das Ziel ist immer Velden. Zusätzlich wird es auch Staffelbewerbe geben.

Königsdisziplin ist die Wörthersee-Längsquerung mit Start in Klagenfurt über 17,5 Kilometer. Vom Promenadenbad Pörtschach weg führt die olympische Zehn-Kilometer-Distanz, ab Bad Saag führt die Fünf-Kilometer-Strecke, das Kraftwerk Forstsee ist Ausgangspunkt des drei Kilometer langen Kraftwerksschwimmens . Der Kurpark Velden ist Startpunkt des 1,5-Kilometer-Distanz sowie für den „Jedermann-Swim“ über 500 Meter und die Kinderbewerbe (500 und 300 Meter).

Die Startzeiten:

9 Uhr: 17,5 Kilometer, ab Strandbereich Klagenfurt

11 Uhr: 10 Kilometer, ab Promenadenbad Pörtschach

13 Uhr: 5 Kilometer, ab Bad Saag

13.45 Uhr: 3 Kilometer, ab Kraftwerk Forstsee

14 Uhr: 1,5 Kilometer, ab Kurpark Velden

14.15 Uhr: 500 Meter, "Jedermann-Swim", ab Kurpark Velden

14.10 Uhr: 500-Meter-Kinderbewerb

14.05 Uhr: 300-Meter-Kinderbewerb

Alle Detailinfos zum Bewerb: www.alpenadriaswimcup.at