Am Montag, den 24.01.2022 fanden die Europameisterschaften im Ski-Orientierungslauf in Bulgarien statt. Tobias Habenicht konnte den 18. Platz erzielen und war somit der beste Österreicher.

KLAGENFURT/BULGARIEN. Am Montag fand der Bewerb in der Mitteldistanz bei der Europameisterschaft im Ski-Orientierungslauf in Bulgarien statt. Herausfordernd war es nicht nur für die Veranstalter, die weiterhin mit Schneefall und starken Schneeverfrachtungen zu kämpfen hatten, sondern vor allem für die Wettkämpfenden. Minus 14 Grad, stumpfer Schnee mit eingebauter Bremse, steile Anstiege auf weichen Spuren. Und natürlich nicht zu vergessen, ausschließlich schmale Spuren. Tobias Habenicht kam mit diesen Bedingungen gut zurecht. In seiner Beurteilung nahm er sich an den entscheidenden Stellen Zeit und kam so ohne Fehler durch. Es war physisch anspruchsvoll. Einzelne Routen waren nicht optimal und bieten bei knappen Rückständen auch Perspektive für Verbesserung in der Zukunft. Der Klagenfurter versucht sich nach einigen Jahren mit vollem Fokus auf den Speziallanglauf nun wieder im Ski-Orientierungslauf. Dementsprechend stellt vor allem das orientierungstechnische Niveau noch eine große Herausforderung für Habenicht dar. Das heutige Resultat und sein Laufvermögen lässt aber für die kommenden Wettbewerbe im Zuge der Europameisterschaft die gleichzeitig ein Weltcup ist auf eine Steigerung hoffen.