KLAGENFURT. Eine fast perfekte Trainingsregatta lieferten die Klagenfurter SSLK Maturantin Roas Donner und ihr Vorschoter Sebastian Slivon in Italien. Vier Tage mit sieben Wettfahrten mit schwierigen Bedingungen meisterten die beiden Nationalsegler perfekt. Am letzten Tag bei Regen und starken ablandigen Wind noch eine dritte und fünfte Wettfahrt-Platzierung. "Bei der Nachbesprechung bekam ich per SMS die Ergebnisliste. Wir hatten zwei DNC (Did not Cme) statt unserem dritten und fünften Platz stehen. Bei unserem Einspruch bei der Wettfahrtleitung kam die Überraschung", erzählt Rosa Donner. "Aufgrund der Covid19-Bestimmungen mussten wir jeden Tag vor den Wettfahrten Fiebermessen und eintragen - tja und das hatten wir am letzten Tag vergessen und somit die Höchststrafe bekommen. Unsere Wettfahrten wurden nicht gewertet", so Donner weiter. OeSV-Nationaltrainer Florian Reichstädter ergänzt: "Nach der ersten Enttäuschung hat sich das Team schnell gefasst. Ein dummer Fehler der nicht passieren darf. In der Ergebnisliste steht nun ein zehnter Platz statt einem sechsten - aber die Leistung am Wasser war sehr gut und das zählt."