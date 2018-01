Alpen Adria Tipps: Die Kaiserin und Triest, Futsal-EM in Laibach

17.01.2018, 00:30 Uhr

Aviso: Ilse Gerhardts Art-Tours bietet die Gelegenheit, die Ausstellung „Maria Teresa e Trieste“ im Magazzino delle Idee im Rahmen einer Tagesreise zu besuchen. Die Fahrt zum einzigen Adriahafen der Habsburg-Monarchie findet am vorletzten Tag der Schau, am Samstag, 17. Februar, statt. Inkludiert sind historische und kulinarische Highlights. Infos und Anmeldung unter 0676 33 40 294 oder ilse.gerhardt@gmail.com.Am 30. Jänner startet in der Sporthalle/Dvorana Stožice (Vojkova cesta 100) die UEFA-Futsal-Europameisterschaft (eine vom Weltfußballverband FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs). Das Turnier endet am 10. Februar, 47 Länder nehmen teil. Alle Infos, Karten: http://futsaleuro2018.si