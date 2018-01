CHL sah las und hörte

03.01.2018, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr., 3. 1. 2018

„Die große Karl Valentin & Liesl Karlstadt Edition. Alle Spielfilme und alle Kurzfilme“: DER Komödiant, der bis heute die ganz großen Komödianten prägt! Filme von 1913 bis 1936. (Studio Hamburg)Teil 4-5: „Engel des Todes“ (2015), „Die Sterntaler-Verschwörung“: Verlässlich gute 90-Minüter der ZDF-Krimi-Reihe nach Jan Seghers. Feinste TV-Krimikost, lässiger Kommissar (Matthias Koeberlin). (Studio Hamburg)

Sophie Bush gibt Einblick in die gestalterischen Überlegungen von Architekten, Designern und Bewohnern umgenutzter Gewerbe- und Industriegebäude, und gibt Tipps und Anregungen, wie sich dieser besondere Charme auf andere Wohnsituationen übertragen lässt. (DVA)„In Gesellschaft kleiner Bomben“: Ein weltweit vielbeachteter und hochdekorierter Roman über Opfer, Angehörige und Täter, über die Auswirkungen des Terrorismus und die Frage: Wie werden Menschen zu Terroristen? (CulturBooks)„Kashmir Karma“: Endlich wieder voll da, die Hamburger Deutschrocker um den einzigartigen Jan Plewka. Fette Retro-Gitarren, psychedelische Elemente, satte Harmonien, Texte über Liebe, Tod und Freiheit. (SMD/Columbia)„A Fire In The Sky. A Carreer-Spanning Collection“: Der Albumtitel sagt alles – 40 unverzichtbare Songs der 1968 gegründeten und Art-, Hard-Rock und Heavy Metal prägenden Band. (Parlophone)