17.04.2017, 17:25 Uhr

Ursprünglich in Südamerika beheimatet, fand er nun auch seinen Weg nach Südeuropa.Er erreicht eine Wuchshöhe von 15m und sein tonnenförmiger mit dicken Stacheln besetzter Stamm dient als Wasserspeicher in Trockenzeiten.In der Blütezeit wirkt die Baumkrone wie in eine rosa Blütenwolke eingehüllt.Die Staubblätter hängen klöppelförmig herab.Wenn die birnenförmigen Kapselfrüchte platzen, quellen weiße, seidige Fasern hervor.Die Samen werden dann mit der Kapselwatte vom Wind verbreitet.Seinen deutschen Namen verdankt der Florettseidenbaum diesen Kapselfasern.