10 Stunden gegen den Hunger – mit live Musik von Centauri Alpha

Maler & Musiker Centauri Alpha wird am Freitag, den 28. Juli 2017 von 13:30 bis 14:00 Uhr live spielen!



Landhaushof, Klagenfurt a. W.

“Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Das wollen wir nicht einfach hinnehmen. Wir wollen als Caritas Österreich 100.000 Menschenleben retten. Das können wir schaffen!Wir werden am Freitag, 28. Juli, 10 Stunden lang auf einer 16 Bogen Plakatwand alle 10 Sekunden lang einen Strich machen, damit diese Tragödie sichtbar wird.Zeitgleich bitten wir Menschen, uns bei unserem Vorhaben zu unterstützen. Begleitet werden wir von diversen Künstlern, die uns ein Rahmenprogramm liefern und abwechselnd eine halbe Stunde, Stunde kostenlos begleiten.Wer spenden will, ist mit 10 Euro dabei! Denn mit nur 10 Euro kann ein Mensch einen Monat lang mit Nahrung versorgt werden."