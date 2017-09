"arTrisT 017" - Werkschau von Marlis LEPICNIK bei GPS

30.09.2017, 19:16 Uhr

Der Mensch im Mittelpunkt von Arbeit und Kunst:



Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag den 12. Oktober 2017 um 17:30 am Standort Klagenfurt der Firma GPS, Lastenstraße 26,

Musikalische Umrahmung: Johnny Traar, Saxophon

Die Firma– hat sich entschlossen die Arbeitswelt seiner Mitarbeiter in den Büro- und Geschäftsräumen an seinem Firmenstandort in Klagenfurt mitkünstlerisch auszugestalten und individuell zu umrahmen.Da für dieses sozial wirkende Unternehmen der Mensch bzw. die Menschen im Vordergrund stehen – wie dies auch in Werken der Künstlerin der Fall ist – ergab sich eine sehr intensive Zusammenarbeit. Diese führte schließlich zu dieser großartigender Künstlerin, die nunmehr in derunter dem Titelpräsentiert werden.Die Ausstellung umfasst Arbeiten aus zehn Werkserien der Künstlerin, wie zum Beispielundaus den Jahren 2012 bis 2014, die das bunte Treiben unbeschwerter, fröhlicher Menschen in der Landschaft am Ufer des Klopeinersees wiedergeben. Mehrere Arbeiten sind der Serieaus 2014 entnommen, die eine Liebeserklärung an das historische Zentrum der Landeshauptstadt Klagenfurt darstellen. Entsprechend dem Lieblingsgenre von Marlis Lepicnik ist ein Teil der Ausstellunggewidmet, die sich wiederum mit dem Menschen als Individuum beschäftigen.Als aktuelle Vorausschau auf eine in Köln geplante Ausstellung präsentiert die Künstlerin schließlich schon einige Werke der hierfür geschaffenen SerieMarlis LEPICNIK hat verschiedene Werkserien bei zahlreichen Ausstellungen in Klagenfurt, Bleiburg, Keutschach, St. Kanzian, in Friaul und in Deutschland präsentiert und hierbei immer wieder ihre Arbeiten auf Locations im öffentlichen Raum (Skybox/Pyramidenkogel-Aussichtsturm, Flughafen Klagenfurt, Seepromenade Klopeinersee) abgestimmt. So entstanden in den letzten Jahren neben zahlreichen Aktdarstellungen in verschiedenen Techniken an die 20 Werkserien zu konkreten Themen oder zu den in Public-locations ruhenden Bezügen.

Kontakt: lepicnik.m@gmail.com; Tel.: 00436503992674;