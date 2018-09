Baustart in die Zukunft in der Waldorfschule Klagenfurt

10.09.2018, 11:40 Uhr

mit nur einer Schulklasse gegründet. Sie ist, wie alle anderen Waldorfschulen in Österreich, eine staatlich anerkannte Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht.Die Gründungsklasse mit neun Mädchen und einem Buben wurde zuerst im Kindergartengebäude inder Linsengasse unterrichtet, wo der Waldorfkindergarten heute immer noch untergebracht ist. ZweiJahre später mussten zwei der mittlerweile drei Klassen in ein leerstehendes Gebäude in derWaidmannsdorfer Straße ausweichen. Ein weiteres Jahr später bezog die Schule, die inzwischensechs Klassen hatte, das jetzige Haus am Lendkanal.Die rasch steigenden Schüler- und Klassenzahlen machten bald mehr Raum erforderlich, weshalb dreiJahre später im Schulgarten ein behelfsmäßiger Holzzubau errichtet wurde. Und irgendwann einzweiter. Die als Provisorien gedachten Baracken wurden aus Geldmangel zur Dauerlösung, dasweitere Wachstum zunehmend durch die Enge und den Verfall der Gebäude erschwert.Diese bittere Einschränkung für SchülerInnen und Lehrer hat endlich ein Ende! Der jahrzehntelanggehegte Traum einer auch in baulicher Hinsicht zukunftsweisenden Schule kann nun Gestaltannehmen: Die alte Bretterbude wird abgerissen, dafür in wenigen Wochen ein langlebiger,ökozertifizierter Neubau aus Holzmodulen errichtet.Der Neubau im Südteil des Gartens bietet vier Klassen, einer Schulbibliothek und einem großzügigenRaum für die Nachmittagsbetreuung Platz. Bei der Planung standen Funktionalität, ökologischeBauweise und Wohlbefinden im Vordergrund:Ein lichtdurchfluteter Lern- und Lebensraum, der Begegnung, Kreativität und Entfaltung fördert.Vergangenen Freitag fand die Baustartfeier in der Schule statt. Mit dabei waren u.a.: die Vorstandsmitglieder Gerhard Aixner, Nicole Kerschbaumer, Mag. Walter Liesinger, von der Schulleitung Dagmar Janjuz, von Gappitz Bau,DI Roland Ertl, Stadtrat Mag. Franz Petritz, DI Stefan Strohmayer, LAbg. Mag. Ruth Feistritzer, Roland Sonne und Bildungsdirektor Dr. Robert Klinglmair.

Über uns

Waldorf international

Zukunft baut auf Unterstützung

Die Waldorfschule Klagenfurt ist eine von Eltern und LehrerInnen selbstverwaltete autonome Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht. Sie ist frei von Partei- und Konfessionszugehörigkeit und steh tgrundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen offen - unabhängig von Nationalität,Religionszugehörigkeit, sozialer Herkunft und den finanziellen Möglichkeiten der Eltern.Seit fast vier Jahrzehnten setzen wir alles daran, dem verkürzten Bildungsverständnis der reinenWissensanhäufung und Kompetenzvermittlung einen Geist der Humanität entgegenzusetzen. Lehrplanund Didaktik fokussieren auf die humanistisch-moralische Entwicklung des Individuums. Das bedeutetauch, dass die Lerninhalte nicht primär einem wirtschaftlichen oder politischen Nutzenkalkülunterworfen sind.Vieles, was an der Klagenfurter Waldorfschule längst selbstverständlich ist, wird in der aktuellenbildungspolitischen Diskussion als Zukunftsthema gerade „neu“ entdeckt: Ein gesundes Lernumfeld, diedurchgehende Bildungslaufbahn von der 1. Klasse bis zur Matura, die Abschaffung des„Sitzenbleibens“, der weitgehende Verzicht auf Noten, ein internationaler Lehrplan, Praktika als Teil desLehrplans, Soziales Lernen, das frühzeitige Erlernen von Fremdsprachen. Als Gesamtschulen habendie Waldorfschulen das mit dem österreichischen Schulsystem verbundene Prinzip der Auslese durcheine Pädagogik der Förderung ersetzt. So erhalten die Schüler neben einer breiten Allgemeinbildungdie Chance, ihre kognitiven, künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten zu entfalten, urteilssicheran Problemlösungen heranzugehen und ihren Weg selbstbestimmt und konsequent zu verfolgen.Grundlage des Unterrichts bildet die Waldorfpädagogik Rudolf Steiners. Darüber hinaus sehen dieLehrenden ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag auch in der Auseinandersetzung mit anderenzeitgemäßen pädagogischen Impulsen für eine respektvolle, wertschätzende und zukunftsweisendePädagogik. Sie achten die kulturellen und lebensgeschichtlichen Hintergründe der Schüler, fördern ihrefachliche und persönliche Entwicklung und erziehen sie zu weltanschaulicher sowie religiöser Offenheitund verantwortungsbewusstem, respektvollem Handeln gegenüber Natur und Gesellschaft.Wie gut das funktioniert, stellen die Leistungen unserer Maturanten und die beruflichen Erfolge unsererAbsolventen immer wieder eindrucksvoll unter Beweis.Als eine von 1000 Waldorfschulen weltweit (400 in Europa, 12 in Österreich) ist die WaldorfschuleKlagenfurt Teil eines tragfähigen internationalen Netzwerks. Der internationale, überkonfessionelleLehrplan ermöglicht einen unkomplizierten internationalen Schulwechsel. Damit kommenWaldorfschulen der zunehmenden beruflichen Mobilität von Familien entgegen.Seit über zwei Jahrzehnten wird zudem der weltweite Schüleraustausch gefördert und gepflegt .Außerdem besteht die Möglichkeit, internationale Berufspraktika zu absolvieren. Damit bieten wir denJugendlichen ausreichend Gelegenheit, die erlernten Fremdsprachen anzuwenden, den Sprachschatzzu erweitern und Verständnis für unterschiedliche Kulturen zu entwickeln.Die selbstverwalteten Waldorfschulen in freier Trägerschaft stehen seit vielen Jahrzehnten vor der Herausforderung, Lehrkräfte, Personal, Gebäude und Verwaltung selbst finanzieren zu müssen. Da dieöffentliche Hand nur einen Bruchteil beiträgt, muss der Großteil durch Elternbeiträge aufgebrachtwerden. Dennoch bemüht sich die Waldorfschule um eine soziale Staffelung der Beiträge, um eine„Schule für alle“ zu ermöglichen. Bewerkstelligen lässt sich dies nur durch den ehrenamtlichen Einsatz von Eltern und PädagogInnen und viel Improvisationsgeschick.Wir danken all unseren Fürsprechern, Spendern und Förderern für ihren Beitrag am Wachsenund Werden!