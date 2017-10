CHL sah las und hörte

18.10.2017, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr. 42, 18. 10. 2017

Der Oscar-nominierte Film von Maren Ade mit Peter Simonischek jetzt neu in der um weitere 15 DVDs erweiterten Reihe „Der Österreichische Film. Edition Der Standard“. (Folge 282; Hoanzl)Düringer, Dorfer, Weinzettl, Kratzl – Kultiger geht’s kaum! Alle 34 Folgen + Specials auf 7 DVDs; das Amt für Weihnachtsdekoration ordinierte von 1998 bis 2002 unter der Regie von Harald Sicheritz. (Hoanzl)

Reinhard M. Czar und Gabriela Timischl helfen Graz innerhalb und außerhalb des Zentrums (neu) zu entdecken. Vom Augarten über Mordsgeschichten bis zum Zugang zu dunklen Zeiten. (Styria)„Lob der schlechten Laune“: Was wäre die Welt ohne Grantler! Wohl nur halb so lustig? Hans Moser, Thomas Bernhard, Dagobert Duck … Grant als Kreativschub - philosophisch wie wissenschaftlich fundiert! (Kein & Aber)„Alle Zeit der Welt“: Pop-Rock aus Ebenthal! In deutscher Sprache verarbeitet er, was er erlebt, erträumt und singt damit vielen aus der Seele; gehörgängige Melodien, gediegen (in Viktring) produziert. (Watts Music)„Timeless“: Comeback-Album des „Wunder, Wunderwelt“-Hitlieferanten (1982) – der Elektronikpionier setzt auf Gitarren-Instrumentals und Songs im Akustiksound, u.a. mit José Feliciano. Schönes Laid-Back-Album! (Hoanzl)