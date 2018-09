CHL sah, las und hörte

19.09.2018, 01:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr. 38, 19. 9. 2018

Wien 1777. Die blinde 18-jährige Maria Theresia "Resi" Paradis ist das Klavier-Wunderkind in der Wiener Gesellschaft – eine Parabel über die Macht der Musik zur Zeit Mozarts in Wien. (Filmladen)"Leopold Guggenberger – der Bürgermeister": Nicht neu, aber zu "Guggis" Hunderter wieder aktuell. Recht ausführliche und gediegene Biografie und Würdigung. (Hermagoras)

"Der Prophet": Gibrans philosophische Gedanken übers Leben aus dem Jahr 1932 in einer hübschen und praktischen Neuausgabe als "Taschenbuch de luxe". (Diogenes)"Junger Mann": 13-jähriges Dickerl verliebt sich in zehn Jahre ältere Schönheit. Das Problem: ihr Ehemann. Herrlich skurril und dennoch gibt Haas niemand der Lächerlichkeit preis, (Hoffmann und Campe)"Wahrnehmungssache": Schon lange nicht mehr so intensive, eigenständige und g'scheite Dialekt-Chansons gehört. Der 23-jährige Ottakringer ist schon jetzt DIE Entdeckung des Jahres. (ab 21. 9., Phat Penguin Records)"Eine italienische Nacht. Live aus der Waldbühne Berlin": Stimmiger Konzertmitschnitt mit dem Startenor, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Jochen Rieder und Anita Rachvelishvili als Gastsolistin. (Sony Classical)