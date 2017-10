Klagenfurt: 5-jähriger stirbt nach Fenstersturz

09.10.2017, 10:15 Uhr

Der 5-jährige irakische Bub, der gestern aus dem 5. Stock gestürzt war ist verstorben.

KLAGENFURT. Gestern Nachmittag war ein 5-jähriger Bub aus einem Küchenfester im 5. Stock gestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt von einem Passanten gefunden und von den Rettungskräften in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert, wo er heute an seinen lebensgefährlichen Verletzungen verstarb. Das teilte die Klagenfurter Polizei vor kurzem mit.Als der Bub aus dem Fenster stürzte waren seine Eltern und Geschwister zwar in der Wohnung, befanden sich jedoch in einem anderen Raum. Über den genauen Unfallhergang wird in den nächsten Tagen noch ermittelt.