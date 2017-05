Klagenfurter Elektronik-Firma wurde betrogen

04.05.2017, 18:55 Uhr

Das Elektronik-Unternehmen hat einen Online-Shop. Bestellte Päckchen kamen retour - jedoch ohne Ware.

KLAGENFURT. Da haben sich die unbekannten Täter aber was angetan. Sie bestellten über den Online-Shop eines Klagenfurter Elektronik-Betriebes verschiedene Elektrogeräte per Nachnahme nach Deutschland. Darunter fanden sich Computer-Festplatten, Saugroboter, Digitalkameras oder Elektrogriller. Die "Kunden" nahmen die verschickten Päckchen aber nicht an, sondern schickten sie zurück.Allerdings teilweise ohne Inhalt. In den Retour-Paketen waren teils nur mehr die Originalverpackungen, befüllt mit verschiedenen Materialien, um nahezu an das Originalgewicht des eigentlichen Pakets zu kommen. Der Gesamtschaden für die Firma beträgt mehr als 1.500 Euro.