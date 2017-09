Leise Güterzüge gibt es bereits

28.09.2017, 21:46 Uhr

"fahrgast kärnten“ artikulierte in den vergangenen Jahren immer wieder, dass die Bekämpfung des Lärms an der Quelle, das heißt an den Waggons selbst, der effektivste Lärmschutz ist und begrüßt die angekündigte Förderung von leisen Güterzügen.

Dies führt zu einer höheren Akzeptanz des Schienenverkehrs und stellt im Vergleich zu punktuell wirkenden Lärmschutzwänden einen wichtigen Beitrag zu einer flächendeckenden Lärmreduktion im Land dar.Link-Tipp: --> http://www.fahrgast-kaernten.at/DE/kaernten_DE_1.h... "fahrgast"-Homepage --> http://www.fahrgast-kaernten.at