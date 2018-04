Neustart für Klagenfurter Hütte

20.04.2018, 12:20 Uhr

Ein neuer Pächter für das beliebte Ausflugsziel wurde gefunden.

KLAGENFURT (mk). Einen Neustart wagt die Klagenfurter Hütte des Alpenvereins. Nach jahrelangen Querelen rund um die Pächter ist nun ein neuer Betreiber eingezogen. Jörg Legat übernimmt das Traditionsgasthaus mit 30 Betten für Bergsteiger, Wanderer und Schitourengeher. Der gelernte Koch ist begeisterter Alpinist und wie der Chef des Alpenvereins in Kärnten, Karl Selden, sagt: "Er weiß, was Sache ist".

Neue Herausforderung

Alpenverein zufrieden

Auch Legat ist begeistert von seiner neuen Aufgabe. Bislang war er stets an Kärntner Seen für die Gastronomie zuständig, jetzt wird er Hüttenwirt: "Ich habe mich immer für Hütten interessiert. Ich war schon auf fast allen in Kärnten, in Osttirol, der Schweiz, Italien und auf vielen mehr." Jetzt ist er auf der Klagenfurter Hütte gelandet und will seinen Gästen klassische Kärntner Küche bieten. Natürlich stehen auch spezielleVeranstaltungen auf dem Programm, wie etwa Kirchtage, Muttertagsfeiern, Firmenfeste, Geburtstagsfeiern und so weiter.Selden ist hoch erfreut über den neuen Pächter. "Wir sind froh einen neuen Partner gefunden zu haben, der die Hütte langfristig und seriös führt. Er genießt das volle Vertrauen des Alpenvereins", sagt der Bergfex. Bleibt nur noch eines zu sagen: "Berg Heil".