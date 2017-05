Randale in Klagenfurter Mehrparteienhaus

12.05.2017, 09:00 Uhr

19-Jähriger wollte anderem Bewohner mit Messer bedrohen und sorgte für großen Krawall.

KLAGENFURT. Gestern Abend, Donnerstag, randalierte ein 19-Jähriger aus Klagenfurt gegen halb sieben in einem Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt. Er schrie lautstark und trat mit den Füßen gegen die Wohnungstüre eines Bekannten. Dabei wurden Türe sowie Türstock beschädigt.Der 19-Jährige hatte außerdem ein Küchenmesser bei sich, um den – nicht anwesenden – Wohnungsinhaber zu bedrohen.Andere Wohnungsnachbarn verständigten die Polizei, der 19-Jährige verließ jedoch vor deren Eintreffen die Wohnanlage.Als er zurückkam und erneut vor der Wohnungstüre randalierte, rückten die Beamten ein weiteres Mal aus: Der 19-Jährige verhielt sich den Beamten über äußerst aggressiv – auch nach mehrmaliger Abmahnung besserte sich die Situation nicht. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.Das Küchenmesser wurde im Stiegenhaus sichergestellt, der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.