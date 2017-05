Sicher groß werden – Schützen Sie Ihr Kind!

04.05.2017, 12:47 Uhr

Kinder sicher groß zu ziehen ist eine schwierige Aufgabe, lauern doch überall Gefahren!

Die Kärntner Landesversicherung hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben unserer Kleinsten ein wenig sicherer zu gestalten. "Anlässlich des "Tag der Sicherheit", am 4. Mai möchte die Kärntner Landesversicherung das Bewusstsein der Bevölkerung schärfen, mehr Aufmerksamkeit den Kleinen zu schenken", erklärt Vorstandsdirektor Gerhard Schöffmann. Täglich müssen im Durchschnitt acht Kinder österreichweit wegen Verbrennungen oder Verbrühungen im Krankenhaus behandelt werden. Viele dieser Unfälle werden durch heiße Getränke verursacht. Mithilfe einfacher Maßnahmen können viele dieser Unfälle vermieden werden.

Präventionsmaßnahmen

Sicher groß werden

Kinderolympiade

Vorsorge für den Ernstfall

Eltern stehen oftmals unter großem Druck – vieles muss gleichzeitig gemacht werden. Während das Baby zur Beruhigung im Arm gehalten wird, nimmt die Mutter schnell einen Schluck aus der Tasse mit heißem Tee.Eine unerwartete Bewegung des Kindes kann jetzt verheerende Folgen haben. Gerhard Schöffmann, Vorstandsdirektor KLV: " Der Inhalt einer einzelnen Tasse Tee kann ausreichen, um rund 30 Prozent der Körperoberfläche eines Kleinkindes zu verbrühen. Wir müssen uns bewusst machen, dass schon eine kleine Unachtsamkeit das Leben unserer Kinder bedrohen kann", gibt Schöffmann zu bedenken.Thermische Verletzungen gehören laut Statistiken zu den häufigsten Unfallarten bei Kindern in den eigenen vier Wänden. "Gerade die Gefahren von heißen Flüssigkeiten werden völlig unterschätzt", sagt Rudolf Schober, Präsident des Kärntner Zivilschutzverbandes.Mit dem gemeinsamen Tag der Sicherheit wollen die österreichischen Länderversicherer einen Beitrag leisten, um das Leben der Kinder sicherer zu machen und verschenken aus diesem Grund Kirschkernkissen, als sichere Alternative zur mit heißer Flüssigkeit gefüllten Wärmflaschen. Diese sind in den Kundenbüros erhältlich."Niemand will sein Kind absichtlich einer Gefahr aussetzen – aber Gedankenlosigkeit im Alltag kann oft grausame Konsequenzen mit sich ziehen. Wir möchten das Sicherheitsbewusstsein der Eltern schärfen. Vorsorge ist dabei die wichtigste Maßnahme, als Beispiel sollte man Kleinkinder nicht unbeaufichtigt in der Küche lassen.", ergänzt Jürgen Hartinger, Vorstand der KLV.Die Kärntner Landesversicherung ist auch Partner der Kinderolympiade, welche zur Sicherheits-Wissensvermittlung in Kärnten entstanden ist. Volksschüler der vierten Klassen nehmen an diesen Bewerben teil. "Ziel ist nicht vorrangig der erste Platz, sondern die Kindersicherheitsolympiade trägt auch dazu bei, Kinder auf eine spielerische Art und Weise über Gefahren zu informieren!", ergänzt Rudolf Schober.Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen kann die Gefahr eines Unfalles niemals ausgeschlossen werden. Die gesetzliche Krankenversicherung deckt zwar Unfälle bei Kindern ab dem verpflichtenden Kindergartenjahr, in der Schule und auf dem Schulweg ab, jedoch Unfälle zuhause oder bei einem jüngeren Kind sind nicht gedeckt. "Um diese Lücke zu schließen empfehlen wir allen Eltern den Abschluss einer privaten Unfallversicherung", erklärt Gerhard Schöffmann.