Wellness in Österreich – so kommen Sie entspannt durch den Erholungs-Urlaub

21.09.2018, 12:11 Uhr

Wellness liegt im Trend. Kein Wunder, denn in unserer hektischen Zeit braucht es Phasen der Ruhe und Entspannung. Was liegt da näher, als sich auszuklinken um in einer Therme eine Auszeit zu genießen? Oder birgt ein Wellnesshotel doch den größeren Erholungsfaktor? Worauf muss ich bei der Planung meines Wellnessurlaubs achten? Fragen über Fragen, die im nachfolgenden Artikel auf den Punkt gebracht werden. So gelingt der nächste Relax-Urlaub bestimmt!

Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen SPA & Wellness?

Lassen Sie sich von den unterschiedlichen Bezeichnungen nicht verunsichern! Die Begriffe SPA und Wellness werden im alltäglichen Sprachgebrauch oft synonym verwendet, was nicht weiter ins Gewicht fällt. Der Begriff, was soviel heißt wie „gesund durch Wasser“. Hier geht es vor allem darum, die wohltuende Kraft des Wassers zu nutzen. Der Name. Somit kann alles, was unser Wohlbefinden steigert, unter dem Wort Wellness subsumiert werden. Im Grunde genommen kann das Wortangesehen werden.

Therme oder doch ins Wellnesshotel?

Wellness in Österreich – nützliche Tipps für einen gelungenen Urlaub

(Fotocredit: Pixabay)Eine zentrale Frage bei der Planung eines Wellnessurlaubs stellt sich bereits bei der Wahl des richtigen Betriebs. Der größte Unterschied zwischen Thermen und Wellnesshotels liegt mitunter im Wasser begründet. Damit sich eine Therme auch als solche bezeichnen kann, braucht es Thermalwasser . Das kostbare Nass kommt meist aus großer Tiefe, ist sehr reichhaltig und kann bei verschiedensten gesundheitlichen Beschwerden Linderung bringen. Es gibt zwar auch Wellnesshotels, die über eineverfügen, diese sind aber recht rar gesät. Wer sich nicht entscheiden kann oder will, dem seien sogenannteans Herz gelegt. Hier können Sie sowohl die Therme als auch den angeschlossenen Wellnessbereich des Hotels nutzen und schlagen so zwei Fliegen mit einer Klappe!Natürlich muss bei der Urlaubsplanung auch diebeachtet werden. Wollen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie und den Kindern entspannen oder wollen Sie eine romantische Auszeit zu zweit? Informieren Sie sich im Vorfeld gut über die Eignung des Wunschziels bezüglich Ihrer Vorlieben. Ein romantischer Trip kann zum Beispiel durch laut spielende Kinder ganz schnell ungemütlich werden. Damit dies nicht der Fall ist, können Sie vielfältigeauf Österreichs führenden Portal für Thermen und Wellnesshotels entdecken. Finden Sie jetzt Ihren perfekten Wellnessurlaub in Österreich auf Thermencheck.com. Oft ist nicht nur das Wellnessangebot entscheidend, sondern auch die Lage. Wenn Sie in ihrem Wellnessurlaub auch etwas Sport in der freien Natur treiben wollen, hilft eineungemein. Dieser Faktor sollte nicht unterschätzt werden. Ein weiterer Gesichtspunkt bei der Wahl der richtigen Urlaubsdestination ist schlicht und weg die Küche. Sind Sieoder reagieren Sie, muss auch das Essensangebot zu Ihren Bedürfnissen passen.Damit bei der Auszeit selbst kein Stress aufkommt, sollte bei der Vorbereitung eine Packliste für den Welnessurlaub zu Hilfe genommen werden. Hier gehören nicht nur Badeschuhe bzw. Flip-Flops zum Standardrepertoire, sondern auch die gemütliche Lieblingskleidung, Badeshorts und Bikini sowie das passende Outfit für den Restaurantbesuch. Zuletzt noch einLassen Sie soweit es geht technische Geräte sowie das Internet beiseite. Schnappen Sie sich ein gutes Buch oder nutzen Sie Ihren E-Book-Reader – so entspannt es sich um Welten besser!(Fotocredit: Berti Elisabeth Hasler)