Andalusien: Weiße Dörfer in der Sierra Nevada und Küstenparadies Cabo de Gata - Kulturfahrt

Erlebnisreiche Wanderungen im Einklang mit Kulturerlebnissen: Wir entdecken eine faszinierende Berglandschaft auf der Südseite der Sierra Nevada mit weißen Dörfern aus maurischer Zeit. Wir sind dem Mulhacén, dem höchsten Berg der Iberischen Halbinsel (3482m), ganz nah, durchqueren abenteuerliche Schluchten und lassen uns vom Duft der Zitronen- und Orangenhaine betören. Die Alpujarras waren die letzte Bastion der Mauren und die Spuren dieser Zeit sind deutlich sichtbar.

Andalusien ganz „en su salsa“: prickelnd und aufregend, dazu mit vielen kulturellen Highlights. Ronda, die “geträumte Stadt”, mit hängenden Gärten und Granada mit seiner unvergleichlichen Nasridenresidenz Alhambra (UNESCO-Weltkulturerbe) sowie dem arabischen Viertel Albaicín sind ausgesuchte Ziele. Dazwischen wandern wir über den legendären „Caminito del Rey“ und durch die Karstlandschaft der Sierra de Grazalema mit einsamen Bergen. Wir verkosten den Wein der Region und lassen uns bei einem typischen Tapas-Essen von Bar zu Bar treiben. Die Geburtstadt Picassos und lebenslustige Metropole Málaga ist unser An- und Abreiseziel.Das landschaftliche Kontrastprogramm zur Sierra Nevada ist in Spanien fast schon ein Mythos: Der Naturpark Cabo del Gata, einer der bedeutendsten Vulkangebirge mit Halbwüsten und einer nahezu unberührten Küstenlandschaft. Hier heißt der höchste Gipfel „Fraile“ und ist mit „lediglich“ 493 Metern ein Winzling gegenüber seinem knapp 200 km entfernt liegenden „Großen Bruder”, dem Mulhacén, mit seinen stolzen 3482m. Einsame Badebuchten und Küstenwege am Mittelmeer sind Balsam für die Seele und so lassen wir unsere „Andalusische Sinfonie“ ganz entspannt ausklingen.Highlights:Leichte bis anspruchsvolle Wanderungen in Natur- und NationalparksDer spektakuläre Caminito del Rey: Abenteuer purGranada: Besichtigung der Alhambra, Weltkulturerbe der UNESCOTiefeingeschnittene Schluchten und Orangenhaine in den AlpujarrasVon Dorf zu Dorf durch die „pueblos blancos“ AndalusiensSierra Nevada: Gipfelmöglichkeit zum höchsten Berg der Iberischen HalbinselKüstenwanderungen im einzigartigen Naturpark Cabo de GataRonda, historischer Ort in einmaliger Höhenlage und die Metropole MálagaVielfalt an Ökosystemen: Steinböcke, Stiere und JohannisbrotbäumeÜbernachtung in ausgewählten Hotels und HospederíasTermin: 30. September - 12. Oktober 2017Ankunft mit individuellen Flügen in Málaga und kurze Taxi- oder Busfahrt (ca. 30 min.) in die lebhafte Metropole Andalusiens.Leistungen:12 Übernachtungen jeweils im DZ mit Dusche/WC in Stadthotels der Mittelklasse oder in familiären Landhotels12 x Frühstück, 11 x Abendessen (oder wahlweise Mittagessen)Reiseprogramm mit Stadtrundgängen sowie geführten WanderungenEintritt Alhambra und in die Gärten des Generalife in Granada, Besuch einer Bodega in der Umgebung von Ronda, Permit für die Wanderung auf dem Caminito del ReyDeutschsprachige Reiseleitung und Wanderführung mit zwei GuidesAlle Transfers mit einem Begleitfahrzeug während des offiziellen ReiseprogrammsEinzelzimmerzuschlag: 280,-€Trinkgelder für Guides und Servicepersonal sind nicht im Reisepreis inbegriffen.Fachliche Reiseführung: Anna Maria Dahm, gebürtige Kölnerin, Kultur- und Wanderführerin,Skilehrerin, Reisejournalistin und Marketing Managerin.Nacho Carreras, leidenschaftlicher Bergfex, Ski- und Snowboardlehrer sowie exzellenter Kenner seiner Geburtsstadt Barcelona, deutschsprachigAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.at