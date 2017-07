Kultiviertes Wandern durch den italienischen Karst - Kulturfahrt

Faszination Karst! Bora-Wind und Weite, Wein und Stein, Grün und Meeresblau, Einfachheit und rauer Charme, Kargheit, großes Kulturerbe und kleine, alte Dörfer, die wie in oder aus der Vergangenheit wirken. Erwandern Sie ein Wochenende in Stille und Gelassenheit durch das italienische Hinterland von Triest, wo die Zeit manchmal still zu stehen scheint. Der Besuch von feinen, kleinen Kulturstätten, traditionellen Dörfern sowie der Genuss traditioneller Kulinarik in den typischen „Osmizzen“ vom klassischen Prosciutto bis zum nicht weniger klassischen Karst-Wein Terrano runden die Tage zu einem besonderen Erlebnis ab. Übernachtet wird auf „Agriturismen“, touristischen Bauernhöfen, in und nahe kleinen Dörfern, von wo aus die mit Schönheit gesegnete Landschaft wandernd erobert wird. Die Wanderstunden beginnen mit der Faszination der karstigen Höhlenwelt und enden mit atemberaubenden Blicken auf die Triestiner Bucht. Steinreich an schönen Erinnerungen sollen die Wander/innen nach Hause zurückkehren! Die Wanderungen sind mit fünf Stunden Netto-Gehzeit pro Tag auf gut begehbaren Wanderwegen für den durchschnittlich ambitionierten Wandergast ausgerichtet.

Termin: Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Oktober 2017bis 16.30 Uhr individuelle Anreise zu den Unterkünften im Raum Duino und AurisinaLeistungen:2 Übernachtungen auf einem typischen „Urlaub am Bauernhof“-Betrieb in einem kleinen Karstdorf inkl. Frühstück in der Region Duino und Aurisina, geführte Tour durch die Grotte, 1 Mittags- und 1 Abendjause in einer Osmiza inkl. Getränke, Wanderführungbegleitung. Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.)Fachliche Reiseführung: Christian Zeichen, Karstliebhaber und -kennerAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.at