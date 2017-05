Meisterschaften im Orientierungslauf

KLAGENFURT. Am Samstag, dem 6., und Sonntag, dem 7. Mai, startet in Kärnten die Nationale Orientierungslaufsaison mit der Jagd nach Österreichischen Meisterschaftstiteln über die Mittel- und die Sprintdistanz.

Am Samstag (Start 14 Uhr) liegt das Wettkampfzentrum bei Gut Drasing nahe Krumpendorf, wo 600 bis 700 Starter aus Österreich und dem benachbarten Ausland um Titel in den Nachwuchs- und Seniorenklassen kämpfen. Am Sonntag (Start 9 Uhr) werden vom Lindwurm am Neuen Platz aus, mitten in Klagenfurts Altstadt, die Bewerbe über die Sprintdistanz spektakulär ausgetragen. An beiden Tagen gibt es ein tolles Kinderprogramm sowie Schnupperstrecken für Orientierungslauf-Interessierte.