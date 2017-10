"Kärntner Bierkrone 2017" fürs Augustin

10.10.2017, 12:43 Uhr

Österreichs bedeutendste Bier-Auszeichnung geht in Kärnten an das Klagenfurter "Bierhaus zum Augustin".

KLAGENFURT. Engagement für Bierkultur und typisch österreichische Küche zeichnet das "Bierhaus zum Augustin" von Peter Haas aus. Zu diesem Ergebnis kam die Jury aus Vertretern der Brau Union Österreich und des Gourmet-Führers Gault Millau. In jedem Bundesland wird die "Bierkrone" vergeben. Brau Union-Generaldirektor Markus Liebl kam zur Preisübergabe persönlich ins Augustin. Er zeigte sich begeistert: "Bier brauch die richtige Umgebung. Passend zum essen ausgewählt, frisch gezapft im richtigen Glas - so schmeckt Bier am besten. Es freut mich, dass das ,Bierhaus zum Augustin' und seine Gäste österreichische Bierkultur pflegen und genießen. Als preisgekröntes Bierlokal gilt es nun als Musterbeispiel für österreichische Bierkultur."