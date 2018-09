Symvaro startet an größerem Standort durch

23.09.2018, 07:33 Uhr

Das Smart-City-App-Unternehmen Symvaro lud zur Eröffnung seines neuen Büros in Klagenfurt.

KLAGENFURT (vep). Vergangenen Donnerstag lud das Management-Team des Klagenfurter Unternehmens Symvaro, Rudolf Ball, Philip Kozeny und Gernot Fleiss, zur Eröffnung ihrer neuen Büroräumlichkeiten in der Hasnerstraße. 2010 hat Rudolf Ball das Unternehmen gegründet, das auf Smart City Apps speziell für die Bereiche Abfall und Wasser spezialisiert ist. Neben einer Müll-App ist vor allem die App Waterloo das Herzstück des Unternehmens. Die App für Wasserversorger und Endverbraucher unterstützt digital bei der jährlichen Ermittlung des Wasserverbrauchs und dem gesetzlich verpflichtenden Wasserzählertausch. Mit dieser Software wurde Symvaro 2017 als Startup des Jahres ausgezeichnet.Das Unternehmen konnte zudem ein Millioneninvestment an Land ziehen und wächst stetig; auch deshalb war die Suche nach neuen, größeren Büroräumlichkeiten dringend nötig.Rudolf Ball zeigt sich begeistert vom Standort Kärnten: ​“Heutzutage muss es völlig egal sein, ob du im Silicon Valley, in Berlin oder in Kärnten dein Unternehmen aufbaust. Alles was man braucht, um erfolgreich zu sein, ist Internet, viel Leidenschaft und eine Prise Mut.”